Токаев соберёт расширенное заседание: какие задачи поставят Правительству

— Сегодня, 13:41
Изображение для новости: Токаев соберёт расширенное заседание: какие задачи поставят Правительству

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

10 февраля под председательством Касым-Жомарт Токаев состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год, а также обозначены ключевые задачи и приоритеты работы Правительства на предстоящий период.

Ожидается, что участники рассмотрят основные показатели экономики, социальную сферу и планы дальнейших реформ.



