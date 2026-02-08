10 февраля под председательством Касым-Жомарт Токаев состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.

В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2025 год, а также обозначены ключевые задачи и приоритеты работы Правительства на предстоящий период.

Ожидается, что участники рассмотрят основные показатели экономики, социальную сферу и планы дальнейших реформ.

