Токаев сократил срок хранения кредитных историй в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон обязывает коллекторские агентства записывать видео и аудио любого процесса общения с должником. По мнению законодателей, эта норма позволит избежать грубого обращения или нарушений законодательства со стороны коллекторов.
Кроме того, устанавливается запрет на взаимодействие с должником с не зарегистрированных за коллекторским агентством номеров телефонов.
Для коллекторских агентств также предусмотрены требования к минимальному размеру их уставного капитала.
Одним из главных нововведений является сокращение срока хранения кредитной истории с 10 до пяти лет.
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