Токаев: У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в Акорде заявил, что у нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства, передает Zakon.kz.

— Как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим. Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов – в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены – по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка, — сказал Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в 2019 году в своем Послании он говорил: «незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства». — Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни, — заявил Президент. Также он подчеркнул, что «у нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства». — Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Также на встречу в Акорде Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса приглашены руководство Администрации президента и правительства, руководители правоохранительных органов и госорганов, имеющих контрольно-надзорные функции. На повестке – вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ. По итогам встречи с президентом будут приняты конкретные решения.

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