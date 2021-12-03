USD 435.76
EUR 493.41
RUB 5.89
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

kurs2015.ru

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Читайте также: В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году

С 1 января 2022 года устанавливаются:

  • минимальный размер заработной платы — 60 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 19 450 тенге;
  • минимальный размер пенсии — 46 302 тенге;
  • месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан — 3 063 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 36 018 тенге.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Когда начнут регулировать мобильные переводы и как будут определять нарушителей
Следующая новость

Видео полной версии задержания домушников в центре Костаная распространяют в мессенджерах