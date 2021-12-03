Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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С 1 января 2022 года устанавливаются:

минимальный размер заработной платы — 60 000 тенге ;

— ; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 19 450 тенге ;

— ; минимальный размер пенсии — 46 302 тенге ;

— ; месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан — 3 063 тенге ;

(МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан — ; величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 36 018 тенге.

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