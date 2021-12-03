Токаев утвердил минимальную зарплату и МРП на 2022 год

kurs2015.ru
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Читайте также: В Казахстане увеличили порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году
С 1 января 2022 года устанавливаются:
- минимальный размер заработной платы — 60 000 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 19 450 тенге;
- минимальный размер пенсии — 46 302 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан — 3 063 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 36 018 тенге.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау бюджет деньги Казахстан Касым-Жомарт Токаев Костанай Костанайская область минимальная зарплата новости общество прожиточный минимум РТН тенге