USD 461.05
EUR 499.32
RUB 5.03
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Президент Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2024…

Президент Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2024 год

Фото akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры МЗП, МРП и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы», — говорится в сообщении.

По данным с сайта Сената, законом предусматривается установление с 1 января 2024 года:

  • минимального размера заработной платы — 85 000 тенге;
  • минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;
  • минимального размера пенсии — 57 853 тенге;
  • месячного расчетного показателя (МРП) — 3 692 тенге;
  • величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.

Текст закона публикуются в печати.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Завтра будет холодать в Костанайской области
Следующая новость

С 1 января в Казахстане введут обязательные пенсионные взносы работодателя. Как их перечислять?