Президент Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2024 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры МЗП, МРП и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы», — говорится в сообщении.

По данным с сайта Сената, законом предусматривается установление с 1 января 2024 года:

минимального размера заработной платы — 85 000 тенге;

минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;

минимального размера пенсии — 57 853 тенге;

месячного расчетного показателя (МРП) — 3 692 тенге;

величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.

Текст закона публикуются в печати.

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