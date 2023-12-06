Президент Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2024 год

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры МЗП, МРП и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы», — говорится в сообщении.
По данным с сайта Сената, законом предусматривается установление с 1 января 2024 года:
- минимального размера заработной платы — 85 000 тенге;
- минимального размера государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;
- минимального размера пенсии — 57 853 тенге;
- месячного расчетного показателя (МРП) — 3 692 тенге;
- величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге.
Текст закона публикуются в печати.
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