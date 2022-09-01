Токаев: В Казахстане дети должны учить и казахский, и русский язык

В Казахстане должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает informburo.kz

Учитывая глобальный научно-технический прогресс, отметил глава государства, важно усилить в старших классах преподавание предметов математического цикла и английского языка.

«В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно – мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов», – заявил Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

По словам президента, подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твёрдо стоять на ногах.

«Их знания – наша сила», – заключил глава государства.