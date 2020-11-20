Токаев: В течение следующих трёх лет выплаты военнослужащим увеличат на 30%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, сообщает Акорда.

Перед совещанием президент почтил память погибших военнослужащих и возложил цветы к монументу «Мәңгі есімізде».

Президент отметил, что за годы независимости Казахстана национальная армия полностью сформировалась и стала опорой суверенитета и целостности государства.

«Благодаря самоотверженной деятельности Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева проделана масштабная работа по повышению обороноспособности нашего государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что в качестве главы государства и Верховного главнокомандующего он всегда будет уделять особое внимание оборонной сфере.

Касым-Жомарт Токаев призвал руководителей военного ведомства пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире – как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. Он отметил, что существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии. Внутренние потрясения, революции неизбежно ведут к территориальным потерям. Об этом, по его словам, свидетельствует вся новейшая история: начиная от Брестского мира и заканчивая последними событиями в Закавказье.

«В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются Вооружённые силы. Будьте уверены – государство всегда поддержит военнослужащих, обеспечивающих защиту страны от внешних угроз. Как президент и Верховный главнокомандующий рассматриваю вопрос обороноспособности государства в качестве приоритета в своей работе», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в последние годы Министерство обороны проделало серьёзную работу по подготовке документов военного планирования, что позволило проводить целенаправленную подготовку армии и госорганов к отражению внешних угроз.

ужащих. «Поручаю Министерству обороны совместно с заинтересованными органами до 1 ноября 2021 года разработать концепцию идеологической и воспитательной работы в Вооружённых силах и других воинских формированиях», – президент. Глава государства сообщил, что со следующего года будет увеличен объём ассигнований на продукты питания для силовых структур, а также в течение следующих трёх лет будут увеличены финансовые выплаты военнослужащим в среднем на 30%. Он указал на необходимость постоянного наращивания боевого опыта армии. Президент поставил перед Министерством обороны задачу совместно с заинтересованными госорганами до 1 августа 2021 года разработать дорожную карту по расширению участия Вооружённых сил в миротворческих операциях ООН. Касым-Жомарт Токаев отметил вклад военных врачей Вооружённых сил, которые по его поручению оказали помощь ливанскому народу в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за миссию по противодействию распространения коронавируса. Президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи была введена должность заместителя министра обороны по цифровизации. Верховный главнокомандующий поручил до 1 ноября 2021 года создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Касым-Жомарт Токаев также назвал приоритеты в оснащении войск современными вооружениями, исходя из реальных угроз. В частности, речь идёт о создании сильной противовоздушной обороны, развитии элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличении парка военно-транспортной авиации. «Армия – это опора нашего государства, оплот его суверенитета, каждый казахстанский солдат и офицер должен помнить о том, что он стоит на страже нашей священной независимости», – заключил Президент.

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