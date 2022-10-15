Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который вносит изменения в военную доктрину страны, передает Tengrinews.kz.

Документ был опубликован 12 октября 2022 года.

Некоторые положения измененной военной доктрины Казахстана:

— Увеличен боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.

— В Вооруженных Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей.

— В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности и обороны государства создан орган управления территориальной обороны в составе Вооруженных Сил.

— В целях повышения мобильности войск и адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся меры по совершенствованию структуры, усилению состава и развитию инфраструктуры Национальной гвардии.

— Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений.

— Казахстан нацелен на обеспечение внутренней стабильности в стране, предотвращение угроз развязывания военных конфликтов против государства, расширение участия в обеспечении международной безопасности, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также поддержание военной организации государства в высокой степени готовности к вооруженной защите РК и ее союзников.

— Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника.

— Участие в миротворческих и других операциях, а также выполнение иных задач и мероприятий в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан

— Подготовка военного персонала с целью обеспечения выполнения международных обязательств в рамках миротворческой деятельности Республики Казахстан.

— Мероприятия мобилизационной подготовки Казахстана проводятся в целях обеспечения устойчивого управления государством в военное время, осуществления организованного перевода экономики государства с мирного на режим военного положения, обеспечения потребностей военной организации государства и населения страны, функционирования отраслей экономики и административно-территориальных единиц в зонах боевых действий и территориальной обороны в интересах вооруженной защиты Республики Казахстан.

— Деятельность Казахстана по развитию военной организации государства нацелена на обеспечение готовности к адекватному реагированию на военные угрозы Республике Казахстан, в том числе в составе сил коллективной безопасности организаций, в которых состоит Республика Казахстан.

— Развитие Единой региональной системы противовоздушной обороны Казахстана и Российской Федерации. Создание базовых элементов системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Активное участие в ведении международной борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом:

Усиление роли военной дипломатии в обеспечении международной безопасности путем расширения присутствия аппаратов военного атташе за рубежом;

расширение участия военного персонала, миротворческих подразделений в международных учениях;

обмен опытом в вопросах планирования, проведения и всестороннего обеспечения антитеррористических операций и операций по поддержанию мира и безопасности;

проведение качественной подготовки и отбора военного персонала в соответствии с критериями ООН для участия в миротворческих операциях;

наращивание деятельности по усилению роли центра миротворческой подготовки как регионального международного центра по подготовке специалистов в области миротворчества.

— Предоставление продукции оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан для применения в миротворческих операциях (миссиях).

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

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