Токаев внес изменения в военную доктрину Казахстана

Фото предоставлено Министерством обороны Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который вносит изменения в военную доктрину страны, передает Tengrinews.kz.
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Документ был опубликован 12 октября 2022 года.
Некоторые положения измененной военной доктрины Казахстана:
— Увеличен боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.
— В Вооруженных Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей.
— В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности и обороны государства создан орган управления территориальной обороны в составе Вооруженных Сил.
— В целях повышения мобильности войск и адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся меры по совершенствованию структуры, усилению состава и развитию инфраструктуры Национальной гвардии.
— Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений.
— Казахстан нацелен на обеспечение внутренней стабильности в стране, предотвращение угроз развязывания военных конфликтов против государства, расширение участия в обеспечении международной безопасности, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также поддержание военной организации государства в высокой степени готовности к вооруженной защите РК и ее союзников.
— Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника.
— Участие в миротворческих и других операциях, а также выполнение иных задач и мероприятий в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан
— Подготовка военного персонала с целью обеспечения выполнения международных обязательств в рамках миротворческой деятельности Республики Казахстан.
— Мероприятия мобилизационной подготовки Казахстана проводятся в целях обеспечения устойчивого управления государством в военное время, осуществления организованного перевода экономики государства с мирного на режим военного положения, обеспечения потребностей военной организации государства и населения страны, функционирования отраслей экономики и административно-территориальных единиц в зонах боевых действий и территориальной обороны в интересах вооруженной защиты Республики Казахстан.
— Деятельность Казахстана по развитию военной организации государства нацелена на обеспечение готовности к адекватному реагированию на военные угрозы Республике Казахстан, в том числе в составе сил коллективной безопасности организаций, в которых состоит Республика Казахстан.
— Развитие Единой региональной системы противовоздушной обороны Казахстана и Российской Федерации. Создание базовых элементов системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Активное участие в ведении международной борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркобизнесом:
- Усиление роли военной дипломатии в обеспечении международной безопасности путем расширения присутствия аппаратов военного атташе за рубежом;
- расширение участия военного персонала, миротворческих подразделений в международных учениях;
- обмен опытом в вопросах планирования, проведения и всестороннего обеспечения антитеррористических операций и операций по поддержанию мира и безопасности;
- проведение качественной подготовки и отбора военного персонала в соответствии с критериями ООН для участия в миротворческих операциях;
- наращивание деятельности по усилению роли центра миротворческой подготовки как регионального международного центра по подготовке специалистов в области миротворчества.
— Предоставление продукции оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан для применения в миротворческих операциях (миссиях).
С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.
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