USD 478.89
EUR 528.74
RUB 5.29
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаев встретился с сельхозтоваропроизводителями Костанайской области

Токаев встретился с сельхозтоваропроизводителями Костанайской области

Фотография для новости Токаев встретился с сельхозтоваропроизводителями Костанайской области

Фото Акорды

Глава государства встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО «Надеждинка» Майкольского сельского округа Костанайского района, сообщает Акорда

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии аграрного сектора в регионе.

Фото Акорды

По словам акима области Кумара Аксакалова, в этом году местные фермеры засеяли 5 миллионов гектаров. В целях повышения урожайности планируется увеличить долю элитных семян и объем внесенных минеральных удобрений, а также обновить машинно-тракторный парк.

Главе государства были презентованы проекты по развитию животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции. В частности, в ближайшие три года будут привлечены инвестиции для строительства 14 товарных молочных ферм. Запланировано возведение 44 животноводческих комплексов и двух крупных птицефабрик. В результате производство молока и мяса в области увеличится в 1,4 раза, а мяса птицы – в 5 раз.

Фото Акорды

Кроме того, поставлена задача в течение трех лет довести долю перерабатываемой продукции до 70 процентов за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Больше потребляешь-больше платишь. В РК тарифы на комуслуги будут формировать по-новому

Следующая новость

Прогноз по размеру пенсии на 2025 год озвучила глава Минтруда