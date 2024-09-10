Токаев встретился с сельхозтоваропроизводителями Костанайской области

Глава государства встретился с сельхозтоваропроизводителями на территории ТОО «Надеждинка» Майкольского сельского округа Костанайского района, сообщает Акорда

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии аграрного сектора в регионе.

По словам акима области Кумара Аксакалова, в этом году местные фермеры засеяли 5 миллионов гектаров. В целях повышения урожайности планируется увеличить долю элитных семян и объем внесенных минеральных удобрений, а также обновить машинно-тракторный парк.

Главе государства были презентованы проекты по развитию животноводства, птицеводства и переработке сельскохозяйственной продукции. В частности, в ближайшие три года будут привлечены инвестиции для строительства 14 товарных молочных ферм. Запланировано возведение 44 животноводческих комплексов и двух крупных птицефабрик. В результате производство молока и мяса в области увеличится в 1,4 раза, а мяса птицы – в 5 раз.

Кроме того, поставлена задача в течение трех лет довести долю перерабатываемой продукции до 70 процентов за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

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