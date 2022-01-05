Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года, передает Акорда.

Как подчеркнул Президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.

Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы

Комендантский час с 23:00 до 7:00.

создается комендатура, ее возглавил начальник департамента полиции Таймерденов;

запрещены все массовые мероприятия;

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

ограничен въезд и выезд из Алматы;

будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

запрещается продажа оружия и боеприпасов, устанавливается особый режим оборота лекарств и алкоголя;

у жителей Алматы на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы;

Какие ограничения вводятся в Мангистауской области в связи с ЧП

Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

С 5 по 19 января в Мангистауской области вводится комендантский час с 23:00 до 7:00. создается комендатура Мангистауской области под руководством начальника областного ДП Жанарбека Бактыбаева;

установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

ограничен въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;

запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;

устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

проводится временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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