Токаев высказался о новом законе о семейно-бытовом насилии

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свое мнение о законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию», сообщает alau.kz
«Законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» вызвал острые дискуссии в обществе. Это закономерно, актуальные проблемы должны широко обсуждаться. Его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения. Главная цель — защитить права женщин и детей», — написал Токаев в Twitter.
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