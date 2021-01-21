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Токаев высказался о новом законе о семейно-бытовом насилии

http://www.akorda.kz/

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свое мнение о законопроекте «О противодействии семейно-бытовому насилию», сообщает alau.kz

«Законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» вызвал острые дискуссии в обществе. Это закономерно, актуальные проблемы должны широко обсуждаться. Его инициаторам следует пересмотреть подходы, важно учесть все мнения. Главная цель — защитить права женщин и детей», — написал Токаев в Twitter.

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