Токаев высказался о повышении цен на бензин и дизтопливо

Как отметил Глава государства, тарифы на бензин и дизельное топливо повышать нужно. Вместе с тем средства от такого повышения должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, а не на увеличение доходов посредников, передает Tengrinews.kz.

«Мы не одни в данном регионе, у всех цены на топливо выше, чем у нас. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Мы либо постепенно повысим тарифы и приблизим их к рынку, либо останемся вовсе без инфраструктуры во всех городах и селах«, — сказал Глава государства на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять дополнительные меры по повышению налоговой отдачи для государства при пересмотре цен на нефтепродукты.

«Средства должны быть направлены на реализацию новых нефтяных и газовых проектов, модернизацию НПЗ, а не на увеличение доходов посредников», — отметил Президент.

Говоря о тарифной политике, Глава государства также поручил правительству проработать вопрос введения «социальных норм потребления» регулируемых товаров и услуг.

«Это международная практика», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо.

Согласно документу, предельные цены составляют:

— на бензин марки АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге за литр;

— на дизельное топливо до 295 тенге за литр.

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