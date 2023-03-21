Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, передает Tengrinews.kz.

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«Накануне состоялись выборы в Мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны», — сказал Глава государства во время праздничного мероприятия Наурыз на площади у монумента «25-летие Независимости».

Глава государства напомнил об инициативах, объявленных год назад и направленных на масштабную модернизация всех сфер жизни нашей страны.

«Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти», — добавил Касым-Жомарт Токаев.

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