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Токаев выступит с новым Посланием

tengrinews.kz

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Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новое Послание народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня мы рассмотрели наиболее важные и актуальные вопросы развития нашей экономики в период пандемии. Однако я вынесу новые меры в своем втором послании», — цитирует Токаева пресс-служба Акорды (перевод Tengrinews.kz с государственного языка. — Прим.).

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