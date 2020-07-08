Токаев выступит с обращением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением по текущей ситуации в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сегодня в 20.30 в эфире республиканских телеканалов Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением по текущей ситуации в стране.

Предполагается, что Президент затронет волнующие всех граждан Казахстана проблемные вопросы борьбы с продолжающейся пандемией», — сообщил пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

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