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Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

Фото:t.me/bort_01

Как сообщает телеграмм-канал Президента РК, основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.

 

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