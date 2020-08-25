Токаев выступит с Посланием

Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 1 сентября, передает alau.kz
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
«Ежегодное Послание Президента народу Казахстана запланировано на открытии очередной сессии Парламента 1 сентября 2020 года. На совместном заседании обеих палат Парламента Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит основные цели посткризисного развития страны. Значительная часть выступления будет посвящена экономическим и социальным вопросам», — сообщил Берик Уали в Facebook.
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