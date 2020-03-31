Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с заявлением, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Сегодня в 21.00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит в эфире республиканских телеканалов с заявлением по вопросам, связанным с чрезвычайным положением в стране и антикризисными мерами государства в экономике и социальной сфере», — сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Ранее в Сети было опубликовано открытое обращение Президенту Касым-Жомарту Токаеву от представителей малого и среднего бизнеса. В письме расписаны предлагаемые меры для отраслей МСБ, пострадавших от дестабилизации курса национальной валюты и вынужденных ограничений в связи с пандемией COVID-19.

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