Казахстан подарит Китаю 1,5 тыс. сайгаков. Об этом решении заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза пресс-службы президента РК, распространенного 17 июня 2025 года:

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков».

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