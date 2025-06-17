Казахстан подарит Китаю 1,5 тыс. сайгаков. Об этом решении заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Как следует из релиза пресс-службы президента РК, распространенного 17 июня 2025 года:
«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за принятое решение, поскольку Китай планирует восстановить популяцию сайгаков».
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