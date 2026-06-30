Токаев: зарплаты более 1,2 миллиона казахстанцев выросли до 100%





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране продолжается развитие системы здравоохранения. По его словам, с 2019 года в Казахстане построено около 1300 медицинских объектов.

Глава государства отметил, что средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла почти 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан является лидером по этому показателю среди стран региона.

Президент подчеркнул, что всем гражданам страны, независимо от наличия статуса в системе обязательного социального медицинского страхования, гарантирован базовый объем медицинской помощи.

Кроме того, казахстанцам доступны современные высокотехнологичные виды лечения, включая нейрохирургию и репродуктивную медицину.

Токаев также сообщил, что государство продолжает повышать престиж профессий врача, педагога и социального работника, создавая для них более достойные условия труда.

По словам Президента, за последние три года заработная плата более 1,2 миллиона учителей, медицинских и социальных работников была увеличена на 50–100%.