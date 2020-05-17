Президент Казахстана отмечает день рождения 17 мая, Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 67 лет, передает Tengrinews.kz.

Ранее пресс-секретарь Главы государства Берик Уали отмечал, что 17 мая в этом году приходится на воскресенье, поэтому Касым-Жомарт Токаев будет работать дома.

«Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров. Президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей», — сообщил пресс-секретарь.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы). Отец — Кемель Токаевич Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать — Турар Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в Китае, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел. В 1994 году назначен министром иностранных дел. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра. В октябре 1999 года с согласия Парламента указом Президента был назначен премьер-министром страны. В январе 2002 года стал государственным секретарем — министром иностранных дел. С 2003 по 2007 год — министр иностранных дел.

В январе 2007 года избран председателем Сената. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского Парламента был избран вице-президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря конференции по разоружению. Избирался председателем советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

16 октября 2013 года вновь избран председателем Сената Парламента.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

10 июня 2019 года победил на выборах Президента.

С 2007 года — член партии «Нұр Отан» (ныне Nur Otan) и Бюро политсовета партии «Нұр Отан». Член Совета безопасности Республики Казахстан. Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек года — 2018». В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

Как отмечается на сайте Акорды, Президент является сторонником здорового образа жизни, увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

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