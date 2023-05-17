USD 449.13
EUR 489.24
RUB 5.61
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Токаеву исполнилось 70 лет. Редкие фото Президента

Токаеву исполнилось 70 лет. Редкие фото Президента

Фотоколлаж Tengrinews.kz

Сегодня, 17 мая, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 70 лет. Tengrinews.kz публикует редкие архивные фотографии и рассказывает биографию Главы государства.

Никаких праздничных мероприятий в стране не планируется, так как Токаев никак не отмечает свой день рождения. Сегодняшний день он проведет в рабочей поездке в Китае, который посетит с государственным визитом и примет участие в саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане.

«Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», — заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.

Отец — Кемель Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать — Турар Шабарбаева (1931-2000) — работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в Китае.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Его направили на работу в советское посольство в Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел. В 1994 году назначен министром иностранных дел Казахстана.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра Казахстана. В октябре 1999 года с согласия Парламента указом Президента был назначен премьер-министром. В январе 2002 года стал государственным секретарем — министром иностранных дел. С 2003 по 2007 год был министром иностранных дел. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Совета министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран председателем Сената Парламента.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 процента, и был избран Президентом Казахстана. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции принес присягу и официально вступил в должность Главы государства.

20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31 процента голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации Президента Казахстана.

С апреля 2021 года — председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года — председатель Совета безопасности. Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук.

Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук.


Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета и Дипломатической академии МИД Российской Федерации.

Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений.

По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек года — 2018».


Касым-Жомарт Токаев во время игры в настольный теннис с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Президент во время посещения Национального научного центра материнства и детства в Астане

Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Без воды до сентября. О ремонтных работах сообщает КТЭК
Следующая новость

Стояла на обрыве. Костанайские полицейские предотвратили трагедию