Токаеву исполнилось 70 лет. Редкие фото Президента

Сегодня, 17 мая, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполняется 70 лет. Tengrinews.kz публикует редкие архивные фотографии и рассказывает биографию Главы государства.

Никаких праздничных мероприятий в стране не планируется, так как Токаев никак не отмечает свой день рождения. Сегодняшний день он проведет в рабочей поездке в Китае, который посетит с государственным визитом и примет участие в саммите «Китай — Центральная Азия» в Сиане.

«Это принципиальная позиция Президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», — заявил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы.

Отец — Кемель Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать — Турар Шабарбаева (1931-2000) — работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в Китае.

В 1975 году поступил на службу в Министерство иностранных дел СССР. Его направили на работу в советское посольство в Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел России.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел. В 1994 году назначен министром иностранных дел Казахстана.

В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра Казахстана. В октябре 1999 года с согласия Парламента указом Президента был назначен премьер-министром. В январе 2002 года стал государственным секретарем — министром иностранных дел. С 2003 по 2007 год был министром иностранных дел. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Совета министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран председателем Сената Парламента.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 процента, и был избран Президентом Казахстана. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции принес присягу и официально вступил в должность Главы государства.

20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31 процента голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации Президента Казахстана.

С апреля 2021 года — председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года — председатель Совета безопасности. Чрезвычайный и полномочный посол. Доктор политических наук.

Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук.



Касым-Жомарт Токаев на встрече с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета и Дипломатической академии МИД Российской Федерации.

Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений.

По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек года — 2018».



Касым-Жомарт Токаев во время игры в настольный теннис с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Президент во время посещения Национального научного центра материнства и детства в Астане

Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

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