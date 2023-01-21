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Токаеву показали последствия порыва теплотрассы в Рудном

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ, передает Tengrinews.kzсо ссылкой на Акорду.

«В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю Правительству начиная с сегодняшнего дня и особенно в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься, — поручил Глава государства.

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