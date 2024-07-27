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Толчков неизвестного характера в селе Костанайской области не зарегистрировали — ДЧС

Согласно данным Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК 27 июля в 9:54 часов в 21 км к юго-востоку от г.Рудный Костанайской области произошло сейсмическое событие со слабой интенсивностью в 3.9 баллов, сообщает пресс-служба ДЧС области.

В результате выезда сотрудников ДЧС на место происшествия установлено, что жертв и пострадавших  нет. Механических повреждений не имеется.

Также, по  информации Центра Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК эпицентр сейсмической активности зарегистрирован в селе Белозерка Костанайского района. 

Для выяснения обстоятельств по координатам эпицентра направлена группа спасателей.  При опросе местных жителей установлено, что толчков неизвестного характера не зарегистрировано, трещин в зданиях и сооружениях не наблюдается.

По сведениям ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований»  МЧС Республики Казахстан, природного землетрясения на территории Костанайской области не зарегистрировано. 

Работы по мониторингу продолжаются, специалисты ДЧС Костанайской области следят за развитием ситуации.

 

 

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