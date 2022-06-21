Только два банка ещё принимают заявки на получение льготного автокредита

Фонд развития промышленности выделил очередные транши по программе финансирования льготного автокредитования двум банкам-участникам, сообщает пресс-служба фонда, передает informburo.kz
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Выделяемая сумма лимитов составляет:
- АО «Евразийский Банк» – 10 млрд тенге;
- АО «Народный банк Казахстана» – 7,5 млрд тенге.
Таким образом, банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых:
- АО «Евразийский Банк» – 25 млрд тенге;
- АО «Банк Центр Кредит» – 27,5 млрд тенге;
- АО «Народный банк Казахстана» – 22,5 млрд тенге;
- АО «Forte Bank» – 15 млрд тенге.
После освоения выделенного транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге направят в АО «Евразийский Банк».
На сегодня банки-участники одобрили 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге, казахстанцы получили 4 847 автомобилей.
«Нераспределённый лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет 8 млрд тенге. Заявки на получение автокредита в пределах этой суммы принимают только АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана». Остальные банки-участники программы полностью освоили выделенные лимиты», – отметили в фонде.
В дальнейшем новые автокредиты будут предоставлять по револьверному механизму кредитования за счёт возвращаемых платежей первичными заёмщиками.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: