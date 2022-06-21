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Только два банка ещё принимают заявки на получение льготного автокредита

Фонд развития промышленности выделил очередные транши по программе финансирования льготного автокредитования двум банкам-участникам, сообщает пресс-служба фонда, передает informburo.kz

Выделяемая сумма лимитов составляет:

  • АО «Евразийский Банк» – 10 млрд тенге;
  • АО «Народный банк Казахстана» – 7,5 млрд тенге.

Таким образом, банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых:

  • АО «Евразийский Банк» – 25 млрд тенге;
  • АО «Банк Центр Кредит» – 27,5 млрд тенге;
  • АО «Народный банк Казахстана» – 22,5 млрд тенге;
  • АО «Forte Bank» – 15 млрд тенге.

После освоения выделенного транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге направят в АО «Евразийский Банк».

На сегодня банки-участники одобрили 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге, казахстанцы получили 4 847 автомобилей.

«Нераспределённый лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет 8 млрд тенге. Заявки на получение автокредита в пределах этой суммы принимают только АО «Евразийский Банк» и АО «Народный банк Казахстана». Остальные банки-участники программы полностью освоили выделенные лимиты», – отметили в фонде.

В дальнейшем новые автокредиты будут предоставлять по револьверному механизму кредитования за счёт возвращаемых платежей первичными заёмщиками.

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