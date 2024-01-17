Только наличка. На продавцов жалуются покупатели

Казахстанцы отправляют официальные жалобы по вопросам мобильных переводов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С начала года, по данным Министерства торговли и интеграции, в комитет по защите прав потребителей поступило 10 обращений по поводу отказов предпринимателей принимать оплату через мобильные переводы.

«В основном потребители жалуются на требования продавцов осуществлять оплату только наличным расчетом, также на отсутствие POS-терминалов, так как у потребителей есть выбор способа оплаты по безналичному расчету согласно статье 25 закона «О платежах и платежных системах», — сообщили в Минторговли.

Все обращения казахстанцев были перенаправлены в комитет госдоходов Министерства финансов в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Административного процедурно-процессуального кодекса «для всестороннего рассмотрения и принятия соответствующих мер».

Костанайцы также обращаются в редакцию alau.kz

«Хотела обратиться с такой просьбой! У нас в магазине очень часто отказывают принимать оплату картой! Говорят, что либо не работает, либо бумаги нет. И просят наличку!», — написала жительница Костаная.

Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов, за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 КоАП).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАЮТ БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ?

Обо всех фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов по месту жительства.