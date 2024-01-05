Только наличка. Законны ли требования продавцов?

Департамент государственных доходов по Костанайской области сообщает, что имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар (оказанные услуги).

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25).

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК).

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов (Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно, либо непосредственно в бесплатном приложении Wipon Cashback).

При продаже товаров или оказания услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.

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