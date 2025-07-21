В Костанайском приюте сейчас содержится около 350 собак — всех их когда-то просто бросили хозяева. И таких случаев, по словам специалистов, с каждым днём всё больше. Из тысячи отловленных в этом году животных только одна собака имела чип, и именно он помог быстро вернуть её домой. Остальные проходят через программу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возвращение.

«Основная из проблем, с которой столкнулись уже в этом году, это, то, что программа заработала полноценно только в начале апреля, в конце марта. В связи с этим большой объем заявок, который скопился, приходилось экстренно отрабатывать. К сожалению, некоторые животные не дождались своей стерилизации и успели родить. Чем полезна и преимущества этой программы — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в естественную среду, животные создают ареал обитания. Они просто так нигде не появляются, то есть там, либо прикормленное место, либо есть укрытие, либо есть люди, которые их когда-то выкинули. К сожалению, из плохих статистик, что из 1000 животных, которые были отловлены — это 200 кошек, 800 собак, чипированы прошлым хозяином оказалась только одна собака. И она, благодаря этому чипу, сразу была возвращена хозяину. Всех остальных, даже после нахождения хозяев, например, это алабаи, маламуты, кавказцы — они возвращались полицией через штраф. То есть это за нечипирование животного и за допущение нарушения правил содержания животных», — сказала руководитель центра реабилитации животных Ольга Соловьева.



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