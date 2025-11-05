В Костанайской области на 5 ноября сохраняется напряжённая ситуация с поставками сжиженного нефтяного газа (СНГ). По данным управления энергетики, в наличии по области — около 90 тонн топлива. Отпуск населению ведётся по талонам.
В регионе реализацию СНГ осуществляют шесть газосетевых организаций — ТОО «База сжиженного газа», ТОО «Промбаза-7», ТОО «КостанайАвтогаз», ТОО «КС-А» («Кепіл Сапа-А»), ТОО «Ар-Газ», ТОО «RG Газсервис» — а также семь индивидуальных предпринимателей.
Сколько газа выделено и что не доехало
На ноябрь 2025 года для области предусмотрено 5 292 тонны СНГ:
— 2 736 тонн — с ТОО «ЖаикМунай»;
— 2 268 тонн — с АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
— 288 тонн — с ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».
Недопоставки связаны с плановыми ремонтами на заводах: в сентябре — у ТОО «ЖаикМунай», в октябре — у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
По распределению Минэнерго на сентябрь «ЖаикМунай» не довёз 2 248 тонн. В октябре из 4 536 тонн не поставлено 1 188 тонн.
Что предпринимают власти
Управление энергетики обратилось в Минэнерго с просьбой перераспределить объёмы или выделить дополнительный ресурс. В результате региону дополнительно направили 1 548 тонн с Павлодарского НХЗ (ТОО «ПНХЗ»). Ещё 900 тонн перераспределить не удалось из-за отсутствия ресурсов.
Итого область осталась недообеспеченной: на 900 тонн в сентябре и на 1 188 тонн в октябре.
Что в пути
На сегодняшний день в Костанайскую область отправлено 13 железнодорожных вагонов — 468 тонн СНГ, в том числе:
— 360 тонн — от ТОО «ЖаикМунай»;
— 108 тонн — от АО «СНПС-Актобемунайгаз».
Ситуация по поставкам СНГ находится на постоянном контроле, отгрузка оставшихся объёмов ожидается в установленные сроки. Власти просят жителей учитывать временные ограничения при планировании заправок.
