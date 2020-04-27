«Только совместными действиями мы сможем побороть пандемию» — ректор КГУ им. А. Байтурсынова

Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым подписан Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая.

Как считает ректор КГУ им. А. Байтурсынова Алма Дощанова, это мера, которая обусловлена, сложившейся ситуацией в стране, в первую очередь, направлена на сохранение здоровья и жизней наших граждан.

«Необходимо отметить, что ранее принятые меры правительства, местных исполнительных органов, позволившие сдержать высокий уровень распространения пандемии в стране, получили высокую оценку ВОЗ. Но пик заболеваемости окончательно еще не пройден. И сегодня стало понятно, что Президент держит руку на пульсе. Ведь принятые меры частичного послабления режима, указывают на ориентацию настроений населения. Во-первых, меры социальной поддержки будут сохранены. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы. Продолжатся выплаты гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и для этого не нужно будет подавать повторное заявление. Студенты тоже могут рассчитывать на получение выплат, ведь многие из них совмещали учебу с работой. Стоит отметить, что по линии партии «Nur Otan» намечается вторая волна акции «BizBirgemiz «Nur Otan». Благодаря ей только в Костанайской области Фондом «Birgemiz» дополнительно будет оказана помощь в размере 50 тысяч тенге 9 564 жителям из социально-уязвимых слоев населения в городах Костанай (5 957 чел.) и Рудный (3 607 чел.). Все желающие могут обратиться в областной филиал партии. Во-вторых, откроется доступ к детским и дворовым площадкам, будет обнародовано решение госкомиссии по дачному сезону, откроют авиасообщения между столицей и Алматы. В-третьих, места большого скопления людей останутся закрытыми. Сохранится режим дистанционного обучения в ВУЗах. То есть предстоящая сессия, итоговая государственная аттестация, защита дипломных работу пройдет в онлайн формате. Полный алгоритм действий мы разъясняем на онлайн встречах со студентами, которые проходят каждый четверг в 11.00 часов. Слаженная работа университетов совместно с МОН позволяют обеспечить непрерывность обучения и готовность к сессии»,- говорит Алма Дощанова.

Научно-инновационный центр, что находится на ветеринарном факультете Костанайского госуниверситета, намерены переоборудовать под лабораторию, где будут проводить исследования на коронавирус. До этого времени в Костанайской области с биоматериалами работал лишь Национальный центр экспертизы.

«До 25-25 тыс. в сутки увеличится объем проведения тестов на СOVID-19. Как вам уже известно, КГУ им. А. Байтурсынова тоже внесет свой вклад в эту работу. На сегодняшний день, нами получены все разрешительные документы, НИИ прикладной биотехнологии оборудован.Это все является показателем того, что в посткризисный период, систему здравоохранения, образования, социальной защиты ждет масштабная трансформация. Пандемия и режим чрезвычайного положения указали на необходимость увеличения средств на социальную политику и важность сокращения дистанции между государством и обществом.

Выражаю уверенность в том, что повысится престиж таких профессий как врачи, полицейские, журналисты. Нам как высшему учебному заведению также придется пересмотреть подходы к подготовке кадров»,- поделилась Алма Дощанова.

Алма Дощанова считает, что правительство, местные исполнительные органы и мы все работаем в режиме 24/7 для того, чтобы бесперебойно обеспечить работу каждый на своем участке.

«Поэтому, чтобы постоянно быть на связи со студентами, мы запустили работу Call-центров и центра психологической помощи и адаптации в кризисный период. Только совместными действиями и глубоким пониманием ситуации мы сможем побороть пандемию»,- сказала Алма Дощанова.

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