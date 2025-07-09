Правительство Казахстана проведет совещание, чтобы сформировать окончательную позицию по поводу возможного разрешения на тонировку передних боковых стекол авто, передает NUR.KZ.

На сайте мажилиса опубликован ответ на запрос депутатов о легализации тонировки передних боковых стекол автомобилей в Казахстане.

«В настоящее время данный вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами. Для выработки окончательной позиции планируется проведение совещания в правительстве.

«В этой связи, о результатах рассмотрения данного вопроса вам будет сообщено дополнительно», — сказано в ответе на запрос министра национальной экономики Серика Жумангарина

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