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Тонировка передних боковых стекол авто за деньги. Опубликован ответ министерства

— Сегодня, 10:42
Фотография для новости МВД Казахстана изучает возможность разрешить тонировку лобовых стекол авто

pixabay.com

Правительство Казахстана проведет совещание, чтобы сформировать окончательную позицию по поводу возможного разрешения на тонировку передних боковых стекол авто, передает NUR.KZ.

На сайте мажилиса опубликован ответ на запрос депутатов о легализации тонировки передних боковых стекол автомобилей в Казахстане.

«В настоящее время данный вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами. Для выработки окончательной позиции планируется проведение совещания в правительстве.

«В этой связи, о результатах рассмотрения данного вопроса вам будет сообщено дополнительно», — сказано в ответе на запрос министра национальной экономики Серика Жумангарина



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