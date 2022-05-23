Тонкости применения рекуррентных платежей 

Для тех кто ценит свое время, привык планировать события на несколько дней или недель вперед разработаны разнообразные инструменты. Банковская система для привлечения подобных клиентов создала отдельное направление деятельности — рекуррентные платежи. Их популярность настолько возросла, что стала доступной в различных сервисах, в том числе и Paybox.money.

Тонкости работы

На самом деле речь идет о регулярных автоматизированных платежах. Оплата коммунальных, подписка телеканалов и разнообразных сервисов, мобильные счета — только малая часть необходимых услуг, которые нуждаются в регулярном пополнении средств. Если своевременно не внести платежи, доступ к ним ограничивается.

Рекуррентная оплата позволяет решить эту проблему. Автоматизированность и фиксированность услуги — главные преимущества. Достаточно только один раз провести платеж, уточнив:

периодичность проведения — раз в месяц, квартал, год;

размер суммы — чаще она четко указывается в договоре услуги или может меняться в зависимости от типа представления, например счет за воду;

необходимость подтверждения — пользователь будет получать электронное письмо или уведомление на телефон.

Достаточно только подтвердить в банке или любой другой организации о периодичности оплаты. Не стоит переживать о постоянстве платежей. При необходимости, можно активировать отмену. Необходимо только обратиться к оператору и получить соответствующее уведомление.

Преимущества предоставления услуги

Рекуррентный платеж предоставляет множество достоинств:

сокращается возможность просрочки платежа, во избежание штрафов и отключения от использования услуги;

нет необходимости еженедельно или ежемесячно заполнять все поля, необходимые при проведении оплаты, что особенно неудобно при использовании смартфона.

И самое интересное, некоторые системы предлагают существенные скидки при оформлении регулярных платежей.

*Партнерский материал

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