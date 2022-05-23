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Тонкости применения рекуррентных платежей 

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Для тех кто ценит свое время, привык планировать события на несколько дней или недель вперед разработаны разнообразные инструменты. Банковская система для привлечения подобных клиентов создала отдельное направление деятельности — рекуррентные платежи. Их популярность настолько возросла, что стала доступной в различных сервисах, в том числе и Paybox.money. 

Тонкости работы 

На самом деле речь идет о регулярных автоматизированных платежах. Оплата коммунальных, подписка телеканалов и разнообразных сервисов, мобильные счета — только малая часть необходимых услуг, которые нуждаются в регулярном пополнении средств. Если своевременно не внести платежи, доступ к ним ограничивается. 

Рекуррентная оплата позволяет решить эту проблему. Автоматизированность и фиксированность услуги — главные преимущества. Достаточно только один раз провести платеж, уточнив:

  • периодичность проведения — раз в месяц, квартал, год;
  • размер суммы — чаще она четко указывается в договоре услуги или может меняться в зависимости от типа представления, например счет за воду;
  • необходимость подтверждения — пользователь будет получать электронное письмо или уведомление на телефон. 

Достаточно только подтвердить в банке или любой другой организации о периодичности оплаты. Не стоит переживать о постоянстве платежей. При необходимости, можно активировать отмену. Необходимо только обратиться к оператору и получить соответствующее уведомление.  

Преимущества предоставления услуги

Рекуррентный платеж предоставляет множество достоинств:

  • сокращается возможность просрочки платежа, во избежание штрафов и отключения от использования услуги;
  • нет необходимости еженедельно или ежемесячно заполнять все поля, необходимые при проведении оплаты, что особенно неудобно при использовании смартфона. 

И самое интересное, некоторые системы предлагают существенные скидки при оформлении регулярных платежей. 

 

*Партнерский материал

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