Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина Ч. к индивидуальному предпринимателю Б. о взыскании утраченного заработка и компенсации морального вреда.

Обстоятельства происшествия

В июне текущего года истец получил тяжёлые телесные повреждения при выполнении погрузочных работ. Травмы возникли в результате падения мешков с мукой общим весом около одной тонны. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Позиция сторон

В суде установлено, что актом расследования несчастного случая подтверждена вина работодателя. Истец работал грузчиком по договору возмездного оказания услуг, условия которого не предусматривали оплату отпуска и социальных выплат в период болезни.

Ответчик пояснил, что после происшествия навещал пострадавшего в больнице, оказывал материальную помощь и добровольно выплатил 520 тысяч тенге.

Почему отказали во взыскании утраченного заработка

Суд, руководствуясь нормативным постановлением Верховный Суд, указал, что возмещение утраченного заработка возможно при доказанной утрате профессиональной или общей трудоспособности. В ходе разбирательства такие доказательства представлены не были. Кроме того, истец подтвердил, что после выписки из больницы продолжал работать грузчиком, что поставило под сомнение факт утраты трудоспособности. В этой связи суд отказал во взыскании 2 млн тенге утраченного заработка.

Компенсация морального вреда

По требованию о возмещении морального вреда суд установил причинно-следственную связь между нарушением работодателем правил охраны труда и наступившими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью. Эти обстоятельства подтверждены актом специального расследования и заключением судебно-медицинской экспертизы.

Итог решения

Костанайский городской суд удовлетворил иск частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге, а также судебные расходы.

