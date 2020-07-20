Тоннели дезинфекции нужно установить в школы. О начале учебного года в Костанайской области сообщил Василий Цымбалюк

Учебный год 1 сентября планируется начать в дистанционном формате во всех школах, за исключением отдаленных сельских школ, то есть по опыту четвертой четверти прошлого учебного года. Также МОН РК предлагает организовать дежурные классы для обучающихся начального звена — это 1-5 классы. Об этом на совещании с акимом Костанайской области рассказал руководитель областного управления образования Василий Цымбалюк.

В этой связи в области определен перечень из 260 малокомплектных школ, находящихся в отдаленных сельских населенных пунктах, с общим контингентом 13,9 тыс учащихся, или 13% от общего числа, для обучения в штатном режиме с усилением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Акимам городов и районов необходимо принять меры по обеспечению данных школ тоннелями дезинфекции, лампами кварцевания, санитайзерами, учащихся и педагогов обеспечить масками и перчатками.

«Важно понимать, что приведенный вариант обучения возможен при условии благополучного эпидемиологического фона в этих населенных пунктах, при его ухудшении система образования области должна быть готова перейти в полном объеме на дистанционный формат. В остальных 232 школах с общим контингентом 95,5 тыс учащихся, или 87%, учебный процесс предполагается организовать дистанционно. При этом в параллелях 1-5 классов, учитывая возрастные особенности школьников и сложности адаптационного периода, по согласованию с родителями и при наличии соответствующих условий в каждой конкретной школе, планируется функционирование дежурных классов с разбивкой на подгруппы с наполняемостью до 15 человек, с чередованием дней обучения для обеспечения социальной дистанции, со строгими санитарными мерами. Часть предметов, к примеру, музыка, художественный труд, физическая культура, познание мира, самопознание, информатика, будет вестись в дистанционном режиме. Такой комбинированный формат обучения с одной стороны позволит минимизировать риск инфицирования, с другой – обеспечит живое общение учителя с младшими школьниками», — отметил Василий Цымбалюк.

В связи с этим, руководителям отделов образования в кратчайшие сроки необходимо провести точечную работу с родителями по определению контингента дежурных классов, а также разработать схему организации образовательного процесса в каждой из школ. Соответствующие предложения направить в управление образования до 1 августа. Акиматам городов и районов необходимо обеспечить санитарные меры безопасности.

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