Тонны опасных медотходов хранились в ангаре в Костанае

«Судом установлено, что в ходе внеплановой проверки выявлена деятельность ТОО «Эко-РБК» по складированию и накоплению опасных медицинских отходов категории «Б, В, Г» в количестве 4 тонн на объекте в металлическом ангаре на земляном покрове в городе Костанае без обязательной декларации о воздействии на окружающую среду», — говорится в сообщении.

Представитель компании вину признал и пояснил, что действительно на объекте производился процесс подготовки медицинских отходов к транспортировке для дальнейшей их утилизации.

«Судом правонарушителю назначено административное взыскание в виде административного штрафа в сумме 2 584 400 тенге с запрещением деятельности на объекте сроком на один год», — пояснили в пресс-службе.

Постановление вступило в законную силу.