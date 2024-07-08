Тонны опасных медотходов хранились в ангаре в Костанае

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Четыре тонны опасных медицинских отходов хранились без разрешения в ангаре одной из компаний Костаная, суд назначил ей за это штраф, передает Tengrinews.kz.
Городской специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении предприятия, сообщила пресс-служба.
«Судом установлено, что в ходе внеплановой проверки выявлена деятельность ТОО «Эко-РБК» по складированию и накоплению опасных медицинских отходов категории «Б, В, Г» в количестве 4 тонн на объекте в металлическом ангаре на земляном покрове в городе Костанае без обязательной декларации о воздействии на окружающую среду», — говорится в сообщении.
Представитель компании вину признал и пояснил, что действительно на объекте производился процесс подготовки медицинских отходов к транспортировке для дальнейшей их утилизации.
«Судом правонарушителю назначено административное взыскание в виде административного штрафа в сумме 2 584 400 тенге с запрещением деятельности на объекте сроком на один год», — пояснили в пресс-службе.
Постановление вступило в законную силу.