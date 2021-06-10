Тонны сена, постройки и скот сгорели в сёлах Костанайской области

9 июня сразу в двух районах области Узункольском и Костанайском хозяева пострадали от внезапных возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

В Узункольском районе в селе Ряжское в 11:22 поступило сообщение о том, что на улице 60 лет Октября случился пожар. Расстояние до места прибытия составило 17 км. В 11:39 прибыли огнеборцы им стали тушить огонь. К моменту прибытия горело 60 тюков сена, наружная часть стены хозяйственной постройки. Причиной вспыхнувшего огня является тополиный пух. Всё это полыхало на площади 100 м2 и создавало угрозу жилому сектору. Пожарные успели ликвидировать пламя в 13:35, поэтому всё обошлось без жертв и пострадавших. Были задействованы силы и средства ДЧС, Добровольное пожарное формирование от ТОО «ОлжаРяжское», местная полиция. В общей численности 13 человек личного состава и 4 единиц техники.

В Костанайском районе в селе Молокановка ситуация сложилась плачевная. На территории крестьянского хозяйства полностью сгорела хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре на пункт связи «101» поступило в 20:48. После вызова проделав путь в 25 км пожарные прибыли 21:23 на место вызова. По словам сотрудников, на площади 290 квадратных метров бушевал огонь, который унёс из жизни 9 голов крупнорогатого скота. Материалами по причинно-следственной связи пожара устанавливают испытательная пожарная лаборатория. На месте работали силы и средства ДЧС, коммунального государственного учреждения «Пригородное». В общей сложности в тушении участвовали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

Ликвидация огня произошла в 22:41.

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