Тонущего парня спасли в Костанае

26 августа в районе центрального пляжа спасатели проводили беседы с отдыхающими. Парень 2001 года рождения купался в послеобеденное время на реке Тобол.

Спасатели, заметив парня, бросились спасать его, который периодически скрывался под воду. С помощью моторного судна и спасательного круга, прыгнув за тонущим вытащили парня на борт доставив на берег. Затем оказали первую медицинскую помощь в виде искусственного дыхания и передали родственникам.

Когда он пришел в себя и первым делом поблагодарил своих спасателей.

«Не рассчитав свои силы люди могут заплыть далеко от берега и тем самым попадают в чрезвычайные ситуации. К тому же спасатели замечают, что основные сложности возникают с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Пляж — общественное место, распитие спиртных напитков здесь запрещено. Если во время обхода сотрудники ДЧС замечают компанию с алкоголем, то делают им замечание. Выписывать штрафы спасатели не уполномочены — их основная задача предупреждать», — сообщает пресс-служба ДЧС.

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