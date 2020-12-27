ТОО «Межрегионэнерготранзит» в Костанайской области привлекли к адмответственности

ТОО «Межрегионэнерготранзит» привлечено к административной ответственности по факту не предоставления доступа к услуге по передаче электрической энергии в виде заключения договора.

Ранее, на основании жалоб электроснабжающих организаций, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области проведена внеплановая проверка деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит» на предмет соблюдения норм законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в части предоставления равных условий доступа к регулируемой услуге по передаче электрической энергии и правомерности отказа в заключении договора на передачу электрической с ТОО «ЭлектроДил» и ТОО «КостанайЭнергоСбыт».

Так, по результатам проведённой внеплановой проверки в действиях ТОО «Межрегионэнерготранзит» выявлено нарушение подпункта 5) пункта 1 статьи 24 и подпункта 4) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

В связи с чем, Департаментом в отношении ТОО «Межрегионэнерготранзит» составлен протокол об административном правонарушений по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», который направлен с материалами к нему для рассмотрения в Специализированный административный суд города Костанай Костанайской области.

По результатам рассмотрения данного административного дела постановлением суда от 24 декабря 2020 года ТОО «Межрегионэнерготранзит» привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа на сумму – 4 444 800 тенге.

Данное постановление не вступило в законную силу.

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