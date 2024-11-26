На совместном заседании постоянных депутатских комиссии в рассмотрен вопрос «Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Костанай».

Руководитель отдела ЖКХ Азамат Бегалин представил визуальную информацию о сложившейся ситуации в городе, проблемах в сфере благоустройства территории в последние годы, росте цен на горючее и в сфере оказания услуг населению, в том числе услуг сбора, транспортировки, сортировки и захоронения твердых бытовых отходов по городу Костанай.

По данному вопросу выступил директор ТОО «Тазалык — 2012» Радик Искалиев, который депутатам на рассмотрение представил сравнительную таблицу. Он представил три категории с предлагаемыми тарифами.

первая категория: Благоустроенные домовладения в месяц с одного жителя стоимость будет составлять 699, 88 тенге.

вторая категория: Неблагоустроенные домовладения в месяц с одного жителя стоимость будет составлять 834, 76 тенге

третья категория: Годовой тариф на единицу (объем) на 1 м3 стоимость будет составлять 4374, 27 тенге.

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня члены комиссии решили создать рабочую группу для детального изучения отчета по расчету тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов города Костаная.

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