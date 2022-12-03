Топ-10 самых востребованных профессий 2022 года назвали в Казахстане

Сервис hh.kz составил рейтинг профессий, которые были наиболее востребованы в Казахстане в 2022 году.

На первом месте оказались специалисты по продажам. В этой сфере с начала года разместили 100 тысяч вакансий, что составляет 38% от всех объявлений на сайте. Далее в топ-10 расположились представители следующих отраслей:

бухгалтерия, учёт и финансы;

административный персонал;

транспорт, логистика;

информационные технологии;

строительство, недвижимость;

рабочий персонал;

производство, сельское хозяйство;

маркетинг, реклама, PR;

туризм, гостиницы, рестораны.

Специалисты по продажам наиболее востребованы во всех крупных городах Казахстана. По другим профессиям есть региональные различия.

К примеру, на втором месте по востребованности в Алматы и Шымкенте оказались бухгалтеры, тогда как в Астане – административный персонал, в Караганде, Атырау и Усть-Каменогорске – строители, в Павлодаре – рабочие, а в Костанае, Актобе и Уральске – специалисты по транспорту и логистике.

На третьем месте по востребованности в Алматы, Шымкенте и Атырау – администраторы, в Астане – бухгалтеры, в Караганде – транспортники, в Усть-Каменогорске – рабочие, в Павлодаре – строители, в Костанае, Актобе, Уральске – бухгалтеры.