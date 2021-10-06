ТОП-3 лучших производителей газовых плит

Оборудование для приготовления еды представлено продукцией разных компаний. Широкий ассортимент — позитивное явление, но это не облегчает выбор потребителей. Тогда как выбрать лучшее качество? Несмотря на простоту конструкции, газовые плиты различаются по сроку эксплуатации, надежности и безопасности, удобству использования.

КАКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Эксперты рекомендуют выбирать продукцию известных брендов. Газовые плиты, выпущенные крупными компаниями, имеют несколько преимуществ:

● долговечные материалы;

● прогрессивные технологии;

● качественная сборка.

Мировые бренды достигают лидирующих позиций, делая ставку на перечисленные направления развития. Крупные компании располагают потенциалом для внедрения инновационных решений. Они предлагают безопасную, функциональную и удобную в использовании кухонную технику с большим сроком эксплуатации.

Качество не может стоить дешево. Но есть возможность сделать максимально выгодную покупку. Если вас интересует газовая плита от надежного производителя по разумной цене, изучите предложения на сайте https://tgrad.kz/gazovye-plity. Здесь можно купить технику для кухни по выгодной стоимости.

Выбирая производителя, ориентируйтесь на рейтинги, составленные на основе оценок экспертов и отзывов потребителей. На рынке Казахстана верхние позиции занимают 3 бренда.

HANSA

Торговая марка принадлежит группе компаний Amica. Газовые плиты Hansa относятся к среднему ценовому сегменту. Все модели бренда оснащены функциями автоматического электронного зажигания и газ-контроля конфорок. В ассортименте Hansa много комбинированных плит с газовой варочной поверхностью и электрической духовкой. Компания не экономит на качестве комплектующих и материалов. В линейке бренда много моделей с духовками, оснащенными функцией гриля и конвектором.

BOSCH

Международный концерн не нуждается в рекламе. Газовые плиты Bosch стоят недешево. Но вложения в это оборудование окупаются. Продукция бренда ассоциируется с безупречным качеством, надежностью и долговечностью. Ассортимент Bosch разделяется на 2 класса: более простые и с расширенным функционалом, например, конфорки с несколькими рядами пламени. Торговая марка уделяет большое внимание эргономичности техники. В моделях продумана каждая мелочь. Выбрав газовую плиту Bosch, вы получите удобное в использовании и максимально продуктивное оборудование.

GORENJE

Словенская компания занимает верхние позиции в рейтинге благодаря сочетанию инноваций, надежности и широкого спектра дизайнерских решений. Вы сможете выбрать газовую плиту, которая гармонично дополнит интерьер кухни в любом стиле. Широкий диапазон характерен и для ценового спектра техники. Важное преимущество продукции компании — экономичность. Все плиты Gorenje оснащены электронным газовым программатором.

ARTEL

Artel — это бренд, принадлежащий узбекской группе компаний. Бытовая техника изготавливается с применением передовых технологий на современном оборудовании. Важное достоинство товаров тренда — прочность, а широкий ассортимент плит и доступные цены позволят легко выбрать ту модель, которую ищете.

ПОЧЕМУ ЭКСПЕРТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ПОКУПАТЬ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ В ТЕХНОGRAD

Интернет-магазин представляет кухонную технику лучших производителей. В каталоге ТехноGRAD представлены только сертифицированные газовые плиты. Клиенты получают гарантию качества на продолжительный срок.

Здесь работают квалифицированные консультанты. Они предоставят исчерпывающие ответы, помогут выбрать нужные размеры и технические характеристики. Предпочитаете покупать кухонную технику в формате офлайн? Посетите магазин компании в Алматы. Адрес: 050016, г. Алматы, пр-т Райымбека, 221ж. Живете в Астане или другом городе Казахстана? Узнать адрес ближайшего магазина можно на сайте ТехноGRAD.

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