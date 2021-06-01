USD 428.7
EUR 522.37
RUB 5.84
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Топ 3 профессии для удаленной работы на карантине и не…

Топ 3 профессии для удаленной работы на карантине и не только!

Сегодня все большую популярность обретает работа онлайн. Данный формат взаимодействия между работодателем и сотрудником является преимущественно официальным трудоустройством. Штатный работник выполняет обязанности, находясь вне офиса посредством сети Интернет. Все, что необходимо – высокое качество связи, гарнитура, компьютер либо ноутбук и телефон. При этом сотрудник планирует свои рабочие часы самостоятельно.

Работа удаленно предусматривает ряд выгод: гибкий график, возможность работать с любой удобной точки страны или заграницы, совмещать основной вид деятельности с подработками, экономия времени, транспортных расходов. Сотрудник не подлежит рамкам офисных ограничений. Важно всегда находится на связи, сдавать выполненную работу вовремя.

 В чем состоит перспективность онлайн репетиторства?

Репетиторы онлайн сейчас особо востребованы. Работа репетитором в Астане охватывает 60% онлайн вакансий. Данный формат обучения позволяет учителю экономить время, транспортные расходы, проводя занятия с дому. Свободное время может использоваться для тщательной подготовки к урокам. Преподаватель не ограничен в контингенте учеников: есть возможность обучать желающих в любом уголке Казахстана и мира.

Профессиональный педагог обязан досконально знать предмет, владеть хорошими междисциплинарными знаниями, основами педагогики, психологии. Программа обучения разрабатывается специально под запрос ученика, родителей.

Учитель должен располагать качественными учебными материалами. За урок проводится 5-7 различных видов деятельности. Это ответственная работа. Репетитор английского языка по скайпу научит полноценно использовать мультимедийные возможности компьютера, образовательных онлайн ресурсов.

Лучший онлайн сервис для развития карьеры частного преподавателя – сайт БУКИ. Репетитору нужно зарегистрироваться, заполнив анкету. Работа репетитором в Алматы, других городах – это постоянные ученики, стабильный доход. Дабы поддерживать высокий рейтинг со старта, следуйте рекомендациям:

  • перечислите свои профессиональные преимущества;
  • укажите диапазон ожидаемых результатов;
  • загрузите фото хорошего качества;
  • добавьте фотокопии всех дипломов, сертификатов;
  • сделайте видеопрезентацию урока, добавьте ссылку на видео со своего YouTube канала;
  • следите за появлением новых заявок, реагируйте немедля;
  • вовремя оплачивайте все свои заказы

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Оперативная сводка по Костанайской области
Следующая новость

Казахстану рекомендовали открыть все школы