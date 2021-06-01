Топ 3 профессии для удаленной работы на карантине и не только!

Сегодня все большую популярность обретает работа онлайн. Данный формат взаимодействия между работодателем и сотрудником является преимущественно официальным трудоустройством. Штатный работник выполняет обязанности, находясь вне офиса посредством сети Интернет. Все, что необходимо – высокое качество связи, гарнитура, компьютер либо ноутбук и телефон. При этом сотрудник планирует свои рабочие часы самостоятельно.

Работа удаленно предусматривает ряд выгод: гибкий график, возможность работать с любой удобной точки страны или заграницы, совмещать основной вид деятельности с подработками, экономия времени, транспортных расходов. Сотрудник не подлежит рамкам офисных ограничений. Важно всегда находится на связи, сдавать выполненную работу вовремя.

В чем состоит перспективность онлайн репетиторства?

Репетиторы онлайн сейчас особо востребованы. Работа репетитором в Астане охватывает 60% онлайн вакансий. Данный формат обучения позволяет учителю экономить время, транспортные расходы, проводя занятия с дому. Свободное время может использоваться для тщательной подготовки к урокам. Преподаватель не ограничен в контингенте учеников: есть возможность обучать желающих в любом уголке Казахстана и мира.

Профессиональный педагог обязан досконально знать предмет, владеть хорошими междисциплинарными знаниями, основами педагогики, психологии. Программа обучения разрабатывается специально под запрос ученика, родителей.

Учитель должен располагать качественными учебными материалами. За урок проводится 5-7 различных видов деятельности. Это ответственная работа. Репетитор английского языка по скайпу научит полноценно использовать мультимедийные возможности компьютера, образовательных онлайн ресурсов.

Лучший онлайн сервис для развития карьеры частного преподавателя – сайт БУКИ. Репетитору нужно зарегистрироваться, заполнив анкету. Работа репетитором в Алматы, других городах – это постоянные ученики, стабильный доход. Дабы поддерживать высокий рейтинг со старта, следуйте рекомендациям:

перечислите свои профессиональные преимущества;

укажите диапазон ожидаемых результатов;

загрузите фото хорошего качества;

добавьте фотокопии всех дипломов, сертификатов;

сделайте видеопрезентацию урока, добавьте ссылку на видео со своего YouTube канала;

следите за появлением новых заявок, реагируйте немедля;

вовремя оплачивайте все свои заказы

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