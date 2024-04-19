Топ-5 сайтов для изучения английского с нуля

Хотите хорошо владеть английским?

Начните с этих сайтов – и результаты вам гарантированы!

Английский просто и интересно BistroEnglish.com

Для тех, кто хочет обучаться английскому языку с нуля, лучшим выбором станет сайт BistroEnglish.com. К его ключевым достоинствам можно отнести:

Русскоязычный интерфейс. Это очень важный момент для начинающих. Ведь без базовых знаний учащийся просто не сможет сориентироваться на англоязычном сайте.

Разностороннюю направленность. Упражнения для тренировки грамматики и наработки словарного запаса, устной и письменной речи не оставят пробелов в новообретенных знаниях.

Обучение в свободной форме без зазубривания нового материала. Грамотная подача информации — залог ее продуктивного освоения.

Актуальность уроков. Преподаватель Оксана Долинка уже двенадцать лет живет в англоязычной среде. Она поможет вам освоить не сухой язык из учебников и словарей, а настоящей живой речи.

Разнообразие материалов:

-Бесплатные увлекательные видеоуроки

-Короткие эффективные аудиоуроки

-Полезные советы по изучению английского

-Комплексные программы для любого уровня

Easy World of English

Созданный группой американских преподавателей сайт. Здесь вы найдете:

Систему обучения без строгих временных рамок. Она позволит вам продвигаться в своем собственном темпе;

Иллюстрированный словарь. Визуальное подкрепление помогает быстро усваивать новый материал;

Качественные аудиоуроки от носителей языка.

Learn English Today

Ресурс был создан в 2003 году. Однако там есть много интересного для изучающих английский. Это:

Программа, рассчитанная на быстрое освоение основ языка;

Аудиоуроки для наработки разговорных навыков;

Огромная подборка кроссвордов, викторин и других материалов для обучения в игровой форме.

BBC Learning English

Если вы хотите изучать британский английский — вам придется по душе сайт BBC Learning English. Тут вас ждут:

Курсы, разбитые на самостоятельные блоки. Вы легко сможете подтянуть именно те моменты, которые нуждаются в проработке.

Подкасты на английском, упражнения для тренировки понимания и произношения;

Уроки от носителей британского диалекта.

Learn English British Council

К достоинствам программы можно отнести:

Живые групповые занятия;

Продвинутые курсы, которые пригодятся после освоения начального уровня.

Если вы только собираетесь сделать свои первые шаги — начните с бесплатных уроков и комплексных программ на BistroEnglish.com. Это будет оптимальной тактикой освоения языка!

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