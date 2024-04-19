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Топ-5 сайтов для изучения английского с нуля

Автор: Unseen Studio

В 2024 году знать английский уже просто необходимо. Тем, кто владеет языком международного общения, доступно все: и успехи в работе, и общение по интересам, и свежие новости геополитики и научно-популярные статьи.

Хотите хорошо владеть английским?

Начните с этих сайтов – и результаты вам гарантированы!

Английский просто и интересно BistroEnglish.com

Для тех, кто хочет обучаться английскому языку с нуля, лучшим выбором станет сайт BistroEnglish.com. К его ключевым достоинствам можно отнести:

  • Русскоязычный интерфейс. Это очень важный момент для начинающих. Ведь без базовых знаний учащийся просто не сможет сориентироваться на англоязычном сайте.
  • Разностороннюю направленность. Упражнения для тренировки грамматики и наработки словарного запаса, устной и письменной речи не оставят пробелов в новообретенных знаниях.
  • Обучение в свободной форме без зазубривания нового материала. Грамотная подача информации — залог ее продуктивного освоения.
  • Актуальность уроков. Преподаватель Оксана Долинка уже двенадцать лет живет в англоязычной среде. Она поможет вам освоить не сухой язык из учебников и словарей, а настоящей живой речи.
  • Разнообразие материалов:
    -Бесплатные увлекательные видеоуроки
    -Короткие эффективные аудиоуроки
    -Полезные советы по изучению английского
    -Комплексные программы для любого уровня

Easy World of English

Созданный группой американских преподавателей сайт. Здесь вы найдете:

  • Систему обучения без строгих временных рамок. Она позволит вам продвигаться в своем собственном темпе;
  • Иллюстрированный словарь. Визуальное подкрепление помогает быстро усваивать новый материал;
  • Качественные аудиоуроки от носителей языка.

Learn English Today

Ресурс был создан в 2003 году. Однако там есть много интересного для изучающих английский. Это:

  • Программа, рассчитанная на быстрое освоение основ языка;
  • Аудиоуроки для наработки разговорных навыков;
  • Огромная подборка кроссвордов, викторин и других материалов для обучения в игровой форме.

BBC Learning English

Если вы хотите изучать британский английский — вам придется по душе сайт BBC Learning English. Тут вас ждут:

  • Курсы, разбитые на самостоятельные блоки. Вы легко сможете подтянуть именно те моменты, которые нуждаются в проработке.
  • Подкасты на английском, упражнения для тренировки понимания и произношения;
  • Уроки от носителей британского диалекта.

Learn English British Council

К достоинствам программы можно отнести:

  • Живые групповые занятия;
  • Продвинутые курсы, которые пригодятся после освоения начального уровня.

Если вы только собираетесь сделать свои первые шаги — начните с бесплатных уроков и комплексных программ на BistroEnglish.com. Это будет оптимальной тактикой освоения языка!

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