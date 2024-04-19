Топ-5 сайтов для изучения английского с нуля

Автор: Unseen Studio
В 2024 году знать английский уже просто необходимо. Тем, кто владеет языком международного общения, доступно все: и успехи в работе, и общение по интересам, и свежие новости геополитики и научно-популярные статьи.
Хотите хорошо владеть английским?
Начните с этих сайтов – и результаты вам гарантированы!
Английский просто и интересно BistroEnglish.com
Для тех, кто хочет обучаться английскому языку с нуля, лучшим выбором станет сайт BistroEnglish.com. К его ключевым достоинствам можно отнести:
- Русскоязычный интерфейс. Это очень важный момент для начинающих. Ведь без базовых знаний учащийся просто не сможет сориентироваться на англоязычном сайте.
- Разностороннюю направленность. Упражнения для тренировки грамматики и наработки словарного запаса, устной и письменной речи не оставят пробелов в новообретенных знаниях.
- Обучение в свободной форме без зазубривания нового материала. Грамотная подача информации — залог ее продуктивного освоения.
- Актуальность уроков. Преподаватель Оксана Долинка уже двенадцать лет живет в англоязычной среде. Она поможет вам освоить не сухой язык из учебников и словарей, а настоящей живой речи.
- Разнообразие материалов:
-Бесплатные увлекательные видеоуроки
-Короткие эффективные аудиоуроки
-Полезные советы по изучению английского
-Комплексные программы для любого уровня
Easy World of English
Созданный группой американских преподавателей сайт. Здесь вы найдете:
- Систему обучения без строгих временных рамок. Она позволит вам продвигаться в своем собственном темпе;
- Иллюстрированный словарь. Визуальное подкрепление помогает быстро усваивать новый материал;
- Качественные аудиоуроки от носителей языка.
Learn English Today
Ресурс был создан в 2003 году. Однако там есть много интересного для изучающих английский. Это:
- Программа, рассчитанная на быстрое освоение основ языка;
- Аудиоуроки для наработки разговорных навыков;
- Огромная подборка кроссвордов, викторин и других материалов для обучения в игровой форме.
BBC Learning English
Если вы хотите изучать британский английский — вам придется по душе сайт BBC Learning English. Тут вас ждут:
- Курсы, разбитые на самостоятельные блоки. Вы легко сможете подтянуть именно те моменты, которые нуждаются в проработке.
- Подкасты на английском, упражнения для тренировки понимания и произношения;
- Уроки от носителей британского диалекта.
Learn English British Council
К достоинствам программы можно отнести:
- Живые групповые занятия;
- Продвинутые курсы, которые пригодятся после освоения начального уровня.
Если вы только собираетесь сделать свои первые шаги — начните с бесплатных уроков и комплексных программ на BistroEnglish.com. Это будет оптимальной тактикой освоения языка!
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