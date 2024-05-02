Топ-5 вопросов-ответов по всеобщему декларированию 2024

В Комитете государственных доходов МФ РК подготовили популярные вопросы-ответы по представлению налоговой декларации в 2024 году в рамках всеобщего декларирования.

1. Какое имущество необходимо отразить в Разделе «Другое имущество» декларации об активах и обязательствах?

В данном разделе отражается имущество в РК, в том числе за пределами РК, если оценочная стоимость единицы такого имущества превышает 1 000-кратный размер МРП (3,5 млн.тенге).

Раздел заполняется по желанию физического лица. Можно отразить имущество, не подлежащее гос.регистрации в Казахстане. Например: картина, алмаз, культурные ценности, породистые животные, ювелирные изделия и др.

2. Какая предусмотрена ответственность, если я указал неполные или недостоверные сведения в декларации об активах и обязательствах?

Если Вы представили неполные, недостоверные сведения в декларации об активах и обязательствах, но это не влечет начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то Вас привлекут к административной ответственности в виде «предупреждения».

За повторно совершенное правонарушение в течение года после наложения административного взыскания — влечет штраф в размере 3-х месячных расчетных показателей (11 076 тенге в 2024 году).

3. Нужно ли указывать в декларации кредиты, полученные в банках?

Договоры банковского займа не подлежат отражению в декларации.

4. Можно ли корректировать декларации?

Отраженные в декларации ошибки или неточности, граждане вправе устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности (3 года).

5. Какие доходы не подлежат отражению в декларации 270.00?

С текущего года исключена необходимость отражения доходов, облагаемых у источника выплаты (заработная плата, вознаграждения по депозитам, пенсионные выплаты, пособия и др.).

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