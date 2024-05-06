ТОП-9 репетиторов по химии в Костанае: отзывы и рекомендации на сайте BUKISchool

Хороший специалист способен закрыть многие прорехи в образовании, подтянуть предмет, который сложен для освоения, а следовательно — повысить свои шансы на успешное будущее. Химия — как раз такой «сложный предмет». В школе часто ему уделяют мало внимания или учитель не способен подать его интересно и понятно. И тогда репетиторство способно исправить ситуацию.

Причины, чтобы повысить свои знания в химии, бывают разными: подготовка к поступлению к профильному ВУЗ, повышение общей успеваемости, сдача академической разницы в университете. И во всех этих ситуациях в Казахстане помогут хорошие репетиторы. Чтобы подобрать подходящего специалиста именно под ваши потребности, можно опираться на рейтинг наиболее популярных частных преподавателей в Костанае.

Гульсара Р.

Гульсара — репетитор, количество успешных уроков которой стремительно приближается к тремстам. При этом средняя оценка за ее услуги — 5 из 5. За плечами преподавателя — Западно-Казахстанский государственный университет со степенью магистра, а сама она уже три года успешно объясняет детям химию. Гульсара готовит учеников по программе 5-11 классов, а также дополнительно к сдаче ЕНТ. Ее сильные стороны: не только теория, но и демонстрация химических экспериментов, индивидуальный подход к каждому подопечному.

Газиза А.

Еще один репетитор, которая также закончила Западно-Казахстанский государственный университет, в 2019 году. Все время после окончания она совершенствовала свои преподавательский подход и методику обучения. У Газизы очень высокие оценки пользователей на уровни 5 баллов, при этом она обучает детей даже с нуля, без всякой их базы. Это основательный, внимательный подход, кроме того, репетитор обещает быстрые результаты с большим количеством пройденного материала всего за 3 месяца. Готовит по всей школьной программе и к сдаче

Марина Л.

Марина — опытный преподаватель, который имеет профильное высшее образование и специальность «учитель химии и биологии». Это обеспечивает необходимую базу для углубленного знания предмета. Она готовит по всей школьной программе, к сдаче ЕНТ. На счету Марины более 250 успешных и интересных уроков на платформе. Она практикует глубокую проработку темы, чтобы сначала избавиться от страха и стереотипов вокруг химии, а потом доступно разобрать теорию и задачи с учениками.

Ерасыл Н.

Молодой преподаватель — это нестандартный, интересный подход, легкость подачи, актуальные и современные материалы. И все это справедливо для Ерасыла, который учится в университете Назарбаева на Медицинских Науках. Сам Ерасыл сдал ЕНТ по химии на 45 баллов, а также окончил школу с золотой медалью. Он прошел летние курсы John Hopkins University, и в целом строит свою программу по Кембриджским стандартам с планированием уроков под интересы и потребности каждого ребенка. Репетитор проводит занятия на казахском, русском или английском языках.

Жания Т.

Жания — еще один молодой репетитор с сильной базой. Она учится на факультете химии и химических технологий Казахском национальном университете, а еще проходила обменную программу в Лондоне. Преподаватель готовит по школьной программе и к сдаче ЕНТ. Жания считает химию не просто одним из важных предметов, но настоящей страстью души, которую она хочет передать каждому своему ученику, открыть новые стороны науки и увлечь в этот увлекательный мир.

Руслан Н.

Руслан — преподаватель родом из Алматы, который сейчас живет и учится в Москве, в РХТУ им. Д.И.Менделеева. Для всех, кто хоть немного разбирается в химии, это название должно стать дополнительным преимуществом. Если ваш ребенок также хочет поступать на химические или медицинские специальности, то подобный репетитор способен понимать всю специфику подготовки. Для успешного поступления бывает мало одной химии, поэтому пригодится дополнительный рейтинг преподавателей по математике. Что касается Руслана, он не только готовит к сдаче ЕНТ, но и к поступлению за границу.

Казына Н.

Репетитор заканчивает Кызылординский государственный университет и готовит не только к ЕНТ, но и НИШ, КТА. Казина дает углубленные знания по стандартной школьной программе. Она делает упор не на зубрежке и заучивании, а на понимании темы. На уроках не только разбирает теорию, но и много времени уделяет практичным задачам, тестам, специальным заданиям.

Сергей П.

Сергей — достаточно опытный репетитор, со степенью магистра в педагогике. Этот преподаватель вовлечен в процесс обучения, он подает материал по системе STEM, которая позволяет ученикам видеть связь химии с другими науками. Важный момент: Сергей проходит с подопечными не только школьную, но и университетскую программы.

Анель Б.

Репетитор заканчивает останайский государственный педагогический институт, внедряет в свои уроки новые материалы и подходы. Например, у нее есть удобные схемы и таблицы для быстрого запоминания. Обширность услуг Анель тоже поражает: это и школьная программа, и сдача ЕНТ, но вместе с тем и университетская программа, подготовка к олимпиадам, поступлению за границу, ВОУД, КТА, НИШ.

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