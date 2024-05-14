Топить не должно. В северо-западном районе Костанае будут строить специальную ливневку

В ситуационный центр Айкомек Костаная продолжают поступать жалобы от жителей областного центра. К примеру, люди в новом микрорайоне «Кунай» просят увеличить число остановок. Аким областного центра подчеркнул, что это будет сделано обязательно, причем, здесь уже к зиме намерены установить и теплый остановочный павильон.

Немало костанайцев обращаются из районов Костаная-2 и Северо-Запад. Их продолжает топить грунтовыми водами. Но теперь, говорят в акимате, вода заходит только в подвалы домов.

«Если дом не топит, но мы в этом году приступили к ливневым канализациям. Мы говорим громко, но будем делать эффективно. Это будет простейшее сооружение в виде траншеи, закрытые, но, чтобы грунтовые воды на уровне канализации могли уходить, или люди весной-осенью могли с моторчиками в эту канализацию воду сливать», -сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

В акимате надеются, что строительство ливневки сможет понизить уровень грунтовых вод в районе второго Костаная. На ее возведение выделено уже 400 млн тенге. Помимо этого люди продолжают жаловаться на отсутствие освещения на улицах, особенно на окраинах города.

«Проблемный назвали по Ударник Дружбы проблемы здесь улицы Степная асфальтное покрытие, освещение и на КСК точно так же, но по освещению так скажу — вторичное, проулки и так далее, мы в прошлом году много демонтировали опор в этом демонтировать вторичного применение будем использовать их на этих улицах и проулках это надо людям объяснять»,- отметил аким Костаная.

А еще жители областного центра очень переживают за посаженные в прошлом году деревьяя и кустарники, а так же старых насаждениях, которые тоже стали высыхать. По словам акима областного центра, процент «неприживаемости» увеличился до 5. Все они будут заменены на новые подрядчиками в самое ближайшее время.

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