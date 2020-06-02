С начала этой недели тополиный пух стал причиной 50 пожаров в Костанае. Один из них чуть не привел к крупному пожару на проспекте Абая, там загорелась теплотрасса. Специалисты призывают костанайцев быть осторожнее с огнем, тем более, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность, передает alau.kz

Только за 2 дня в Костанае произошло 50 пожаров из-за пуха. Буквально вчера, на проспекте Абая горела теплотрасса, дальше огонь перешел на хозяйственные постройки. Пожар, к счастью, удалось вовремя ликвидировать. А причиной стал все тот же тополиный пух. Спасатели отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства. Нарушителям грозит административная ответственность. Избавиться от пуха можно только одним способом.

«Это поливка водой, сбор куч, но ни в коем случае их не поджигать, чтобы не допустить распространение огня, следить за детьми, чтобы не допускать шалость детей. Потому что случаи возгорания, установления по шалости ребенка ответственность будет нести родитель данного ребенка», — рассказал заместитель начальника центра службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Абай Оспанов.

Сейчас как отмечают эксперты, из-за кронирования и дождей, пуха в городе стало меньше, как и пожаров от него. В ДЧС рассказали, что в сезон цветения тополей, они за день выезжают по несколько десятков раз на тушение возгораний. Чаще всего это детская шалость, но нередки случаи, когда пух загорается из-за непотушенной сигареты или спички. Настороженность вызывают у спасателей и автомобилисты.

«Машина приехала, припарковалась на участке, где расположился пух, то есть идет утечка масла. То есть при небольшом возгорании может повлечь возгорание автомобиля и также к последующими взрыву. Если парковаться смотреть, чтобы участки были очищены, если же нет, то стараться очищать их, потом парковать автомобиль. Ну и периодически проверять его», — добавил Абай Оспанов.

Спасатели призывают в сезон цветения тополей быть особо осторожными при обращении с огнем. Только за прошлый год причиной 182 пожаров стал пух.

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