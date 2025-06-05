Журналисты спросили акима Костаная о ситуации с тополиным пухом в областном центре. В этом году костанайцы заметили, что его, как никогда много.

В пример привели Караганду, где водой сбивают пух с деревьев.

«Как в Караганде поливают трансбоями. У нас есть общая группа, я туда скидывал эту информацию. По такому методу мы поливали парк Победы, центральный сквер. Тополиный пух — это опасность очень высокая. Безопасность граждан, в первую очередь. Понятно, загораются дома, деревянные строения , точно также портится государственное имущество. Те же деревья погибают, когда поджигают этот тополиный пух. Поэтому об этом я говорил ЖКХ. В парках, особенно, где большое скопление пуха, мы об этом говорили, водой надо сбивать. В Караганде хороший пример. Надо ориентироваться на такие хорошие примеры. Согласен. Вообще тополиный пух в этом году даже, если проанализировать, даже больше, чем в прошлые года. У нас даже я заметил, к дендрологам вопрос, даже пирамидальные тополя у нас все сбрасывают пух. Пирамидальные мы высаживаем для чего, чтобы не было пуха, да? Аллергии у людей не было, удобства были и тд. Я смотрю, у нас сейчас все стоят в пуху. Как-то так получается, непонятно, аномалия», — сказал аким Костаная.

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