Торгайское бокситовое рудоуправление в Аркалыке официально прекратило свою работу

Оставшихся сотрудников сейчас активно пытаются трудоустроить. Их 269. По словам акима Аркалыка, власти надеются, что помогут местные предприниматели, которые смогут за счет госпрограмм увеличить количество новых рабочих мест на своих предприятиях. Об этом Кайрат Абишев рассказал на отчетной встрече с населением, которая в этом году из-за эпидситуации, прошла в формате онлайн, сообщает alau.kz

Сегодня, по официальным данным, на Торгайском бокситовом рудоуправлении в Аркалыке ещё числятся 269 человек. Об этом рассказал глава Аркалыка на отчетной встрече с населением. Из них двое на временных рабочих местах, 26 — увольняются в конце февраля, 79 человек от предложенной работы отказались. На другие предприятия ERG трудоустроены были ранее — 189 человек.

«В связи с полной остановкой деятельности ТБРУ в январе месяце 2021 года прошло совещание на площадке ТОО «Евразийская группа» с участием представителей группы ERG, заместителя акима Костанайской области, предпринимателей города Аркалыка по вопросам передачи высвобождаемых объектов ТБРУ. Передача объектов планируются на безвозмездной основе, с условием трудоустройства работников ТБРУ», — рассказал аким Аркалыка Кайрат Абишев.

К примеру, по словам акима, ТОО «Алюминстрой» намерен забрать объекты горюче-смазочных материалов, цех технологического транспорта, участки ремонтно-энергетического оборудования и складского хозяйства и трудоустроит 80 работников закрывшегося ТБРУ. Помимо этого в рамках программы «Еңбек» микрокредиты на 53 млн тенге получили в Аркалыке четыре проекта. По Бастау-бизнес деньги, а это 47 млн тенге, на развитие бизнеса были выданы 17 аркалыкчанам, грантовое финансирование получили две многодетные матери на 1 млн тенге. Молодые бизнесмены открыли реабилитационный центр и образовательную детскую школу.

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