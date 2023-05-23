Торговля на улице. Что предпринимают власти Костаная?

Власти города пытаются навести порядок с несанкционированной торговлей. Незаконно установленные ларьки, к примеру, убирают. Так произошло с базарчиком по ул. Чкалова, в западном микрорайоне и в районе Зеленого рынка — на углу Алтынсарина — Победы.

«Даже по Аль-Фараби умудрились самозахватом землю взять, установили свой киоск и там торговали. Это время, когда ковидное было, породило вот эту безнаказанность, кто, где хотел ставил. Вот мы убирали знаки, когда на Алтынсарина на «зеленом рынке», более менее начали там приводить в порядок, угол Алтысарина — Победы. Когда убирали киоск за ним был дорожный знак. Это вообще как? Не знаю, как так можно было и никто не видел главное, убрали киоск — появился знак. Поэтому эту работу будем продолжать, принципиально надо продолжать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

При этом установленные акиматом 22 небольших ларька для торговли в разных частях города большой популярностью у костанайцев не пользуются. Поэтому в этом году решено закупить 40 новых нестационарных торговых палаток, отремонтировать существующие, а затем поставить их в других разрешенных для розничной торговли местах, сдавая в аренду. Список этих мест обновляется. Сейчас, к примеру, в него входят точки по ул. Генерала Арыстанбекова и у торгового дома «Аврора».